Liveblog: elke dag gemiddeld 1.528 nieuwe besmettingen, Brussel voert strengere coronamaatregelen in

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen per dag in ons land is volgens de laatste weekcijfers opnieuw met een kwart (25%) gestegen in vergelijking met de week ervoor. Dat is een stuk minder dan de voorbije dagen, toen het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen soms met de helft (50%) steeg. Er komen in ons land nu elke dag gemiddeld nieuwe 1.528 besmettingen bij. Volg het coronanieuws in onze liveblog: