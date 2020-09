"Klachten over volle treinen en stijgende huizenprijzen": stemmen Zwitsers in referendum tegen vrij verkeer van personen?

Maar wat in theorie goed klonk, was in de praktijk niet zo simpel uit te voeren. "Het volk heeft natuurlijk het laatste woord, dus de toenmalige regering moest dat omzetten", vertelt correspondent Renske Heddema in "De ochtend" (Radio 1) "Dus hebben ze een truc gebruikt om kool en geit te sparen en zowel de EU als de Volkspartij te vriend te houden. Maar de Volkspartij was daar niet over te spreken." En vandaag moeten de Zwitsers zich dus opnieuw uitspreken over de kwestie in een referendum.