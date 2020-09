Refugee Walk levert recordbedrag van meer dan 440.000 euro op

De Refugee Walk was aan zijn vijfde editie toe. Met de wandeltocht wil Vluchtelingenwerk Vlaanderen geld inzamelen voor vluchtelingen. Er worden acties mogelijk gemaakt voor een humaan vluchtelingenbeleid.



Ondanks de coronacrisis schreven mensen zich massaal in om deel te nemen aan de Refugee Walk. Dat deden velen onder meer omdat er een veilig alternatief werd aangeboden: teams van maximaal acht personen werden opgeroepen om een eigen route te kiezen, in plaats van een gezamenlijk vertrekpunt. Vorig jaar leverde de Refugee Walk 344.708 euro op.