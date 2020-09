Storm Odette geeft nog even van jetje: opnieuw tot windkracht 9 aan de kust, Wetteren was de natste gemeente

Storm Odette blijft zich ook vanochtend nog even roeren. Zeker aan de kust is de wind momenteel weer erg krachtig aan het waaien, tot 8 en zelfs hier en daar 9 Beaufort. In Zeebrugge is vanochtend een windstoot van 101 kilometer per uur gemeten, in Nieuwpoort een van 94 kilometer per uur. Aan kust geldt daarom nog de hele voormiddag code geel.