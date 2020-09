Heusden-Zolder gaat ontharden: twee voetbalvelden minder beton

De gedeeltelijke ontharding van de Koolmijnlaan is het meest opvallende en controversiële onderdeel van het plan. Momenteel is een deel van de drukke verbindingsbaan bij wijze van test afgesloten. En dat is niet naar de zin van heel wat handelaars, zij vrezen dat hun omzet zal dalen als het doorgaand verkeer in de toekomst zal moeten omrijden. Maar er zijn ook voorstanders. Tom De Weyer vindt de Koolmijnlaan op dit moment weinig aantrekkelijk. " Het is nu het verlengde van het Circuit van Zolder", zegt hij, een verwijzing naar de straatraces die er soms plaatsvinden. Volgens hem zullen de herinrichtingsplannen het toeristische potentieel van het gebied doen toenemen.

Ook schepen Isabelle Thielemans (CD&V) gelooft in het onthardingsproject. "We wilden al langer een oplossing voor het doorgaand verkeer op de Koolmijnlaan. Lokaal verkeer zal uiteraard wel mogelijk blijven. Vandaar dat we nu een stukje van de weg hebben afgesloten, de proefopstelling laat toe om verkeerstelllingen te doen. En die zullen dan dienen om samen met de handelaars en omwonenden maar een goede oplossing te zoeken".