Zenuwachtige Vlaams Belang-voorzitter Van Grieken hoopt op duizenden auto's "om signaal te geven aan ivoren torens" 

Vanuit de verschillende provincies wordt vanaf 20 startpunten richting Heizel (parking C) gereden. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken legt in "De ochtend" op Radio 1 uit waarom de protestrit er komt: "Het ziet ernaar uit dat de Vivaldi-trein vertrokken is, maar die regering heeft geen meerderheid aan Vlaamse kant. Vlaanderen stemt rechts en Wallonië links, maar je kan nooit een regering op de been brengen die beiden tevreden stelt. Dat is geen politieke crisis, maar eigenlijk een systeemcrisis. We moeten best elk onze eigen weg ingaan."