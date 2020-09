Veertien "mobipunten" ingehuldigd in Vlaams-Brabant

Vandaag was het ook "Autovrije zondag" in Leuven. Door de coronamaatregelen en het slechte weer, was het een kalme editie. "Het had wel wat meer mogen zijn, maar op zich zijn we zeker niet ontevreden", zegt schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen). "De activiteiten waren bewust verspreid op verschillende plekken in de stad, zodat mensen niet over de koppen zouden lopen zoals vorig jaar. Al was het op sommige plekken toch soms een beetje té rustig."