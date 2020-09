Vijftigtal landen, waaronder België, vraagt Polen om LGBTQ+-rechten te respecteren

De rechten van homoseksuelen zijn de laaste jaren een heikel thema geworden in Polen. De rechtspopulistische regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) voert campagne tegen de "LGBTQI-ideologie" en vergelijkt de promotie van rechten voor homoseksuelen met een vorm van communisme.

"We spreken onze steun uit voor de inspanningen om het volk te sensibiliseren rond kwesties die te maken hebben met lesbiënnes, gays, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LGBTI) en andere gemeenschappen in Polen die te maken hebben met gelijkaardige uitdagingen", klinkt het in de brief die verspreid werd door de Amerikaanse ambassadeur in Polen Georgette Mosbacher. In de brief staat te lezen dat de Belgische ambassade de inspanningen rond het opstellen van de brief coördineerde.