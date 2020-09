Wit-Russische oppositie geeft niet op: opnieuw tienduizenden op straat tegen president Loekasjenko

Zeven weken na de omstreden herverkiezing van president Aleksandr Loekasjenko komen opnieuw tienduizenden Wit-Russen op straat om zijn vertrek te eisen. De betogers protesteren tegen de onaangekondigde eedaflegging van Loekasjenko eerder deze week. "Sveta" is onze president", zeggen ze, doelend op oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja. De mars is volgens de demonstranten haar "inauguratie door het volk". In verschillende steden treedt de oproerpolitie hard op en worden betogers gearresteerd.