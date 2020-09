Actrice Leen Dendievel schrijft roman over euthanasie: "Ik vind dat je mag kiezen als het klaar is"

"Georges & Rita", het romandebuut van Leen Dendievel, wordt verteld vanuit twee persoonlijke perspectieven. Het is een "omkeerboek" met twee covers. De lezer kan de versie van Rita lezen of die van Georges. "Het is niet omdat we hetzelfde verhaal meemaken, dat we dat verhaal op dezelfde manier ervaren. Niet enkel bij Georges en Rita, maar ook bij de kinderen. Het is niet omdat je in hetzelfde nest bent grootgebracht, dat je hetzelfde meemaakt."