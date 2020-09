Alexander De Croo is nieuwe premier: naast "zoon van" ook stemmentrekker en voorstander van gendergelijkheid

Alexander De Croo out zich ook als promotor van gendergelijkheid. In 2018 publiceert hij een boek over het thema: "De eeuw van de vrouw: hoe feminisme ook mannen bevrijdt".

De minister en oud-bedrijfsleider heeft ondervonden dat de rol van de vrouw wereldwijd met te weinig ambitie en te veel vooroordelen wordt ingevuld en pleit in zijn boek voor volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Benieuwd hoe hij deze stelling in de praktijk zal brengen in zijn regering.

Bekijk hieronder een videoportret van Alexander De Croo: