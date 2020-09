Antwerpse politie gebruikt voor de eerste keer stroomstootwapen

De bestuurder bedreigde de politie met een metalen staaf en liep vervolgens weg richting de speeltuin in het Rivierenhof. De politie besloot om de taser in te zetten om de man te stoppen met zo weinig mogelijk geweld. "Er was een risico dat andere mensen in gevaar liepen als we ons vuurwapen zouden gebruiken", aldus Wouter Bruyns van de politie. "Door het stroomstootwapen hebben we de verdachte veilig kunnen inrekenen."

Het is voor de politie de eerste keer dat ze het stroomstootwapen effectief hebben moeten gebruiken. "We hebben het in verleden wel al gebruikt als afschrikmiddel, maar nog nooit effectief moeten afvuren."