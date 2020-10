Arte uit Zonhoven wint Ambiorixprijs 2020: "Verrast en vereerd door deze erkenning"

Arte werd in 1981 in Zonhoven opgericht en groeide uit tot een wereldwijd bedrijf met zetels in onder andere de Verenigde Staten en Singapore. Overal was de coronacrisis merkbaar, en dus ook bij Arte. Dat vertelt Philippe Desart: "Vooral in maart en april heeft de crisis een invloed gehad op onze verkoop, maar vanaf mei zagen we dat we terug goed aan het werk konden gaan." De Ambiorixprijs was een verrassing voor het Zonhovense bedrijf: "We doen altijd al gewoon ons ding op een zo goed mogelijke manier, maar blijkbaar werd dat nu toch opgemerkt door VKW Limburg en dat is super," sluit Desart af.