Politie vindt bestuurder na ongeval met vluchtmisdrijf met wielrenner Edward Planckaert

Profrenner Edward Planckaert (25) uit Moen bij Zwevegem werd zaterdagnamiddag aangereden door een zwarte BMW tijdens een trainingsrit in Hollebeke bij Ieper. Planckaert belandde in een gracht en de bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. De renner raakte door zijn verwondingen niet uit de gracht. Na een tijdje kreeg hij hulp van een bestuurder die gestopt was toen ze Planckaert zag liggen.

In het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper werd Planckaert geopereerd aan zijn linkeronderbeen. Hij moest het weekend in het ziekenhuis doorbrengen en mag normaal gezien maandag naar huis.