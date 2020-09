Bevers beschadigen oevers van de Demer in Spalbeek: "We hebben een bres kunnen vermijden"

De bevers zijn tegenwoordig heel actief in onze provincie, met soms schade tot gevolg. In Spalbeek hebben de diertjes gaten gemaakt in de dijk, waardoor een bres dreigde te ontstaan. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) liet uit voorzorg het waterpeil van de Demer wat zakken: "Omdat het water hoog staat, hebben wij het water in het wachtbekken van het Schulensmeer laten vloeien, zodat het water sneller zou zakken", zegt Katrien Smet van VMM. "We konden het gat moeilijk dichten. Dat had eventueel wel gekund met zakjes, maar het was een heel moeilijk bereikbare plaats. We gaan later deze week een aannemer het gat laten dichten en ook andere herstellingswerken aan die dijk laten uitvoeren."