Bos van Beisbroek in Brugge wordt kwart groter, stad bereikt na 14 jaar akkoord met landbouwer over grond

De plannen worden niet in 1 keer verwezenlijkt, maar in 4 stappen, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD): "In eerste instantie zullen we een rij bomen aanleggen van 10 meter breed langs de E40. Dat moet een buffer creëren tussen de autosnelweg en het bos, zodat bezoekers niet uitkijken op voorbijrijdende wagens en ook niet gestoord worden door het lawaai. Daarna wordt het bosdomein in nog eens 3 fases uitgebreid over een periode van 3 jaar."

Eerst wordt het westelijk deel aangepakt, waar vanaf 2021 het geboortebos en een deel van het nieuwe ruiter- en mountainebikepad komen. De jaren daarna worden dan het deel in het oosten en het middenstuk heringericht. Op de gronden staat ook een hoeve, wat daarmee gebeurt is niet duidelijk.