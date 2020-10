Burgemeester sluit café in Lanaken: "Wellicht is er iets te hard gefeest"

Burgemeester Keulen maakt zich intussen geen zorgen over de strengere coronamaatregelen in Nederland. Daar zullen de cafés wellicht maar tot 22:00 uur 's avonds meer mogen openblijven. Een toeloop vanuit bijvoorbeeld Maastricht verwacht de burgemeester niet direct in de late uurtjes. De Nederlanders blijven trouwens welkom, zegt Keulen. "Zolang ze zich houden aan onze richtlijnen zijn ze van harte welkom. Gaan ze in de fout dan zullen we optreden en beboeten. Als dat niet volstaat kunnen we nog altijd verstrengen".