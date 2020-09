Catalaanse minister-president Quim Torra moet opstappen: Spaanse Hooggerechtshof bevestigt veroordeling

De Catalaanse minister-president Quim Torra liet in april 2019 in volle kiescampagne een geel lint aan de gevel van het gebouw van de Catalaanse regering hangen. Het gele lint staat symbool voor de Catalaanse gevangenen die inmiddels tot jarenlange gevangenisstraffen veroordeeld zijn wegens hun rol in het onafhankelijkheidsreferendum in 2017.

De kiescommissie verplichtte Torra dat symbool weg te halen, wegens in strijd met de onpartijdige rol die de overheid diende te spelen tijdens de campagne, maar Torra weigerde. Hij werd daarvoor al eens veroordeeld door een Catalaanse rechtbank. Het Spaanse Hooggerechtshof heeft die veroordeling nu bevestigd. Volgens een mededeling van het hof weigerde Torra "herhaaldelijk en hardnekkig" om het gele lint weg te halen en werd hij daarom veroordeeld wegens "ongehoorzaamheid".

Torra mag daardoor anderhalf jaar niet verkiesbaar zijn en geen politiek mandaat uitoefenen. Concreet betekent dat dat Torra afgezet zal worden als leider van de Catalaanse regering, wat mogelijk tot nieuw protest zal leiden in Catalonië. Mogelijk komen er ook nieuwe verkiezingen.