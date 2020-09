Coronacijfers stijgen minder snel: "We hopen voorzichtig dat het de goeie richting uitgaat"

Molenberghs waarschuwt wel dat het op dit ogenblik niet mogelijk is om een eenduidige verklaring te geven: "We zien ook wel dat de huisartsen en de testcentra stilaan aan hun limieten komen. Dus er komt onvermijdelijk een punt waarop we de stijging niet meer kunnen volgen. Het zou dus kunnen betekenen dat de stijging groter blijft, maar dat we dat gewoon niet meer zien, omdat de testcapaciteit te klein wordt." Al heeft Molenberghs wel hoop dat dat niet de echte verklaring is: "We zien tegelijk ook dat het aantal ziekenhuisopnames begint te vertragen, wat erop kan wijzen dat de daling reëel is."