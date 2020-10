Steeds minder plastic afval wordt gerecycleerd: hoe komt dat?

Denuo, de federatie van 300 Belgische afval-en recyclagebedrijven , samen goed voor 14.000 werknemers, noemt het een gemiste kans. De maatregel is vaag. Lidstaten mógen zo’n toeslag vragen, ze zijn niet verplicht. Bovendien vinden ze 80 cent per kilo verpakking te weinig. Om een kilo verpakkingsplastic te verzamelen heb je al heel wat wikkels nodig. De heffing van hooguit een paar eurocenten per verpakking reken je zo door aan de consument. Dus er zit geen aansporing in om anders te produceren. Bovendien gaat het geld niet naar de sector of naar initiatieven om plastic afval te verminderen.

Ook Essenscia betreurt de vaagheid van de maatregel. De federatie vreest vooral dat de invulling sterk zal verschillen per lidstaat. Dat zou de Europese eengemaakte markt verstoren, wat nadelig is voor een exportgerichte economie zoals de Belgische. “Als België ervoor zou kiezen wél heffingen in te voeren, verhoogt ook het risico dat consumenten hun aankopen nog meer online of net over de grens zullen doen. Ook dat is in de huidige economische situatie niet wenselijk”, stelt woordvoerder Gert Verreth.