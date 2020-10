Coronacrisis in reissector: reisbureau in Gent organiseert pop-up om uit kosten te komen

"We waren eigenlijk heel goed bezig, hadden een nieuwe medewerkster aangenomen en we dachten dat het een topjaar ging worden. Maar toen kwam corona en was het gedaan", vertelt Sylvie D'Hoore van De Dansende Kameel in Gent. Het reisbureau met de klinkende naam specialiseert zich in reizen voor gezinnen met grote en kleine kinderen. "Het is altijd naar Azië, Afrika en Zuid-Amerika", legt Sylvie D'Hoore uit aan Radio 2 Oost-Vlaanderen. "Voorlopig kunnen die verre reizen nog altijd niet doorgaan en we weten ook niet wanneer het wel weer kan."