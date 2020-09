Correcties & aanvullingen

In "Het Journaal" van 24 september zat een kleine reportage over het fietsrapport. Heel wat fietspaden in Vlaanderen laten nog altijd te wensen over, met name langs de gewestwegen. Als voorbeeld daarvan werd een fietspad op de gewestweg N26 tussen Mechelen en Leuven getoond. Er werd gezegd dat het fietspad in Kampenhout lag, maar in werkelijkheid ligt het in Boortmeerbeek.