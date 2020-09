David Attenborough: "Hoopvol dat jongeren begaan zijn met klimaat en willen luisteren naar een oude kerel als ik"

"De boodschap die ik wil overbrengen is zo belangrijk dat ik elk medium zou gebruiken om het out there te krijgen", zei Attenborough in een interview met het televisieprogramma "BBC Breakfast". Dat zijn account op Instagram een nieuw record gevestigd heeft, geeft hem "heel veel hoop" dat de jongere generaties begaan zijn met de klimaatverandering.

"Dat is de grootste, de meest belangrijke hoop. Het is hun wereld, het is hun toekomst. Ik zal er niet meer bij zijn, zij wel. Het zal hun wereld zijn, en als zij er niet van overtuigd zijn dat het belangrijk is, dan zouden we onze tijd verdoen. Ik voel mij heel vereerd dat ze willen luisteren naar wat een oude kerel zoals ik erover te vertellen heeft."