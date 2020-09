"De 90 procent-economie": waarom we deze zomer een pak minder uitgaven dan vorig jaar

Vanden Houte verwijst daarom naar wat het tijdschrift The Economist een paar maanden geleden schreef: we zijn in de "90 procent-economie" beland. "10 procent kan nog altijd niet naar behoren werken en dat zien we in de consumptiecijfers. Dat zal vermoedelijk nog een tijdje duren zolang er geen werkend vaccin is voor dat coronavirus."