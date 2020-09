De leerkrachten: meer dan een bank vooruit

Het sluiten van de scholen vanaf 16 maart trof de onderwijswereld als een pijl in het hart. Afstandsonderwijs werd totaal onvoorbereid de dagdagelijkse realiteit. Binnen de beperkingen deed iedereen zijn uiterste best om elke leerling aan boord te houden. Nieuwe mogelijkheden werden volop verkend, maar aan het einde van de rit moesten we vaststellen dat er niets gaat boven een klas leerlingen met wie je in reële interactie kan treden.

Daarna volgde het lesgeven in mei en juni, akelig bevreemdend: kleine groepen, angst om te dicht bij elkaar te komen, de hele tijd bewust van wat je aanraakte. De terugkeer naar school op 1 september was dan ook, de bezorgdheden even buiten beschouwing gelaten, een verademing.

Helemaal gewoon was het wel niet: andere lestijden, in rijen naar de klas gaan (in het secundair), telkens handen ontsmetten bij het binnenkomen, ramen en deuren de hele tijd open … Last but not least: het mondmasker waardoor je de hele tijd je stem forceert en meermaals aan leerlingen moet vragen om te herhalen wat ze gezegd hebben. Vele leerkrachten keren met hoofd- en keelpijn naar huis terug.