Denderleeuw scoort het slechtst op vlak van armoede in Oost-Vlaanderen

"We scoren slecht op het vlak van schoolverlaters en langdurige werkloosheid. Dat laatste is iets wat onze gemeente al meesleept vanuit de jaren '80 toen Lokeren een arme textielstad was", legt schepen Van der Sypt uit. "Er zijn toen veel mensen uit het buitenland aangetrokken om hier te komen werken. De kleinkinderen van die mensen zijn hier vandaag ook nog in onze gemeente. We hebben soms problemen om hen mee te krijgen in ons onderwijssysteem, zodat ze later een diploma kunnen hebben om werk te zoeken. Tweedekansonderwijs helpt daar ook in. Maar het is niet altijd evident om iedereen mee te krijgen."