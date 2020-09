Duitse bondskanselier Merkel bezocht vergiftigde Russische opposant Navalny in ziekenhuis

Wanneer het bezoek precies plaatsvond, is niet duidelijk. Navalny heeft het ziekenhuis vijf dagen geleden verlaten, dus het bezoek dateert van voor 23 september. In elk geval onderstreept Merkel daarmee nog eens de Duitse solidariteit met de oppositieleider. Eerder hamerde de Duitse regering er al op dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar de vergiftiging van Navalny. Merkel ijverde er ook persoonlijk voor dat Navalny in Duitsland behandeld zou kunnen worden.



Navalny lag 32 dagen in het Charité-ziekenhuis in Berlijn. Hij werd er behandeld voor vergiftiging, volgens Duits onderzoek met een zenuwgif van het type novitsjok. Navalny werd vermoedelijk vergiftigd in een hotelkamer in Tomsk, voor hij een binnenlandse vlucht nam naar de Russische hoofdstad Moskou. Het vliegtuig moest een noodlanding maken in Omsk omdat hij zo ziek was. Die noodlanding heeft allicht zijn leven gered.

Aanvankelijk werd gedacht dat hij op de luchthaven van Tomsk vergiftigd werd, maar later zouden ook op een flesje water dat in zijn hotelkamer stond, sporen van gif gevonden zijn. De precieze plaats en omstandigheden van de vergiftiging zijn echter nog niet bewezen.

Navalny is een hevige criticus van de Russische president Vladimir Poetin. De Russische regering ontkent elke betrokkenheid bij de vergiftiging van Navalny.