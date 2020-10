Koen Crucke speelt ook mee in Samson & Marie: “Ik verkleed me zelfs eens als prinses”

Crucke heeft de nieuwe afleveringen al gezien. “Ze zijn kort, ze duren minder dan 5 minuten”. De zoon van Gert Verhulst, Victor Verhulst, schreef de verhaaltjes. “Het blijft daar in de familie hé”, lacht hij. “We zijn heel blij dat we erbij zijn. Het is intiemer in dat busje. Het is ook leuk en schattig om te zien hoe Marie die hond zo graag ziet.”



De oude personages uit Samson & Gert doen weer mee. Ze zijn wel niet samen te zien. “In elke aflevering is maar één nevenpersonage. De afleveringen zijn te kort om met meer te werken. Wij blijven allemaal hoe we zijn. Ik draag hetzelfde pakje en ik loop met dezelfde schaar rond. Maar we verkleden ons uiteraard ook. Ik ben zelfs een keer een prinses.”



Wie niet kan wachten voor ze worden uitgezonden, je kan ze hier al online bekijken.