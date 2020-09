BEKIJK: Tonnen ervaring, joviaal, maar ook al een dagje ouder: wie is presidentskandidaat Joe Biden? 

Vannacht vliegen de Amerikaanse presidentskandidaten uit de startblokken met het eerste presidentiële debat. De uitdager van huidig president Donald Trump is geen onbekende: voormalig vicepresident Joe Biden. Van een bromance met voormalig president Barack Obama tot een tragisch privéleven: Joe Biden is een begrip in de Amerikaanse politiek. Maar wie is "Uncle Joe"? En hoe wil hij de VS veranderen? We zetten het even op een rijtje.