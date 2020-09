Formatiegesprekken worden na nachtelijke uren straks voortgezet: "Nog heel veel werk"

Coformateurs De Croo en Magnette worden om 18 uur bij koning Filip verwacht met hun verslag. Is het wel realistisch om tegen dan een oplossing te hebben voor al die heikele punten? "Ik denk dat het mogelijk is", reageerde Magnette. "We zullen heel weinig slapen en straks opnieuw beginnen. We werken heel hard, maar de sfeer is goed en er is wederzijds begrip."

Het blijft hoe dan ook de "absolute ambitie" dat we donderdag een nieuwe federale regering hebben, herbevestigde SP.A-voorzitter Conner Rousseau. Veel tijd is er niet meer. Naast een inhoudelijk akkoord, moeten ook nog de ministerportefeuilles worden verdeeld. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk wie premier zal worden. "Dat hebben we nog niet besproken", dixit Magnette. Tot slot zullen ook de ledencongressen van de partijen hun goedkeuring moeten geven.