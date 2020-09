Fietsers laten 1 minuut lang hun fietsbel rinkelen voor betere fietspaden en meer veiligheid

“Melle kent zijn knelpunten”, gaat De Wilde verder. “Op het Gemeenteplein wachten we bijvoorbeeld al lang op een betere infrastructuur zodat we hier veilig kunnen fietsen. Vorig jaar heeft Melle een nieuw mobiliteitsplan opgesteld en daar staan wel interessante dingen in, maar we hebben geen idee wanneer de plannen worden uitgevoerd. Het duurt allemaal heel lang.”

In Melle kwamen er tientallen fietsers bij elkaar, maar volgens de aanwezigen hadden dat er meer kunnen zijn: “Er is niemand van het gemeentebestuur aanwezig”, betreurt De Wilde. “Ik hoop dat de boodschap toch duidelijk is en dat de politiek in Melle weet dat verkeersveiligheid hier leeft.”

Maar niet alleen in Melle kwamen er mensen samen. De nationale fietsersbond riep op om in heel Vlaanderen de fietsbel te rinkelen.