Fietsteam van politie in Sint-Niklaas breidt uit

Het fietsteam van de politie in Sint-Niklaas bestaat uit 14 inspecteurs. Ze patrouilleren in de stad. Intussen al een jaar. En ze blijken een meerwaarde te hebben voor de stad. "De agenten op de fiets zorgen voor een extra veiligheidsgevoel. En ze zijn ook makkelijker aan te spreken," legt Veerle De Vries van de politie uit, "Bovendien is het aantal tussenkomsten van het fietsteam één derde van alle tussenkomsten. Dus er is zeker een toekomst weggegelegd om de fietsbrigade uit te breiden." Op korte termijn komen er dan ook 2 mensen bij in het fietsteam.