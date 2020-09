De 7 "Vivaldi"-partijen raken er nog niet uit: gesprekken over begroting gaan in de ochtend verder

Vanaf middernacht kwamen de onderhandelaars van de 7 partijen één voor één naar buiten. "We gaan nu een beetje slapen. Er is nog wel wat werk. Maar ik denk dat als we morgen (dinsdag, red.) goed doorwerken, dat we morgen kunnen afronden", reageerde Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert. "Ik kan alleen maar zeggen dat het vordert", zei Meyrem Almaci van Groen. "We hebben goed doorgewerkt en er is opnieuw wat vooruitgang geboekt", klonk het bij SP.A-voorzitter Conner Rousseau.

Bedoeling is, zo valt te horen, dat De Croo en Magnette nu een voorstel van synthese uitwerken die dan dinsdagochtend rond de klok van 9 uur plenair zal worden besproken.