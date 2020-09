Filip Dewinter moet debat over Vlaamse regeerverklaring leiden nu Liesbeth Homans op corona getest wordt

Dewinter bevestigt dat hij de vergadering gaat leiden. De procedure schrijft ook voor dat de voorzitter - of dus de oudste van het parlement - bij het begin van de werkzaamheden geflankeerd wordt door de twee jongste parlementsleden. Dat zijn Filip Brusselmans en Adeline Blancquaert, beiden ook van het Vlaams Belang. Zij zullen dat echter niet doen: om coronaproof te zijn, was op voorhand al afgesproken dat ze in het halfrond zouden plaatsnemen.