Geen kermis in Bree door stijgende coronacijfers, sportclubs schorten trainingen spontaan op

Het aantal besmettingen in Bree was in het weekend opgelopen tot 17, na een uitbraak in enkele middelbare scholen. Of daar nog nieuwe gevallen bijgekomen zijn, is nog niet duidelijk. De resultaten van nieuwe tests zijn momenteel nog niet beschikbaar. Maar de stad besliste in overleg met Volksgezondheid en de foorkramers om de kermis in het centrum van Bree het komende weekend te annuleren. ‘We gaan bekijken of het eventueel mogelijk is om een winterkermis te organiseren, als de cijfers gunstig evolueren”, zegt burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V). “We hebben ook onze eigen organisatie wat aangepast, zo zal de gemeenteraad voortaan online gebeuren."