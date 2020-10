Geen sluitingsuur voor horeca Dilbeek: "Het zou de horeca in onze gemeente te hard treffen"

"We gaan de komende dagen de toestand opvolgen", zegt de burgemeester. "We gaan daar ook de horecabaters bij betrekken zodat zij ons kunnen helpen. Het is uiteindelijk ook in hun belang dat er geen sluitingsuur komt, dus we vragen van hen de nodige medewerking. En daarnaast heeft de politie ook nog het samenscholingsverbod achter de hand. Vanaf 22 uur is er in onze gemeente een samenscholingsverbod voor meer dan vijf personen. Als het nodig is gaan we alles herbekijken, maar voorlopig houden we ons aan het sluitingsuur van 1 uur 's nachts."