BV's zamelen geld in bij Kapelse golfclub voor het Rode Kruis

De bekendheden - waaronder ex-tennisser Xavier Malisse, voetbalanalist Wesley Sonck en zanger Charles Van Domburg - speelden een partijtje golf onder de vlag van "Holes for Heroes". Dat is een golfwedstrijd die al een tijdje loopt en waarmee geld wordt ingezameld voor Rode Kruis Vlaanderen. Met dat geld voeren ze onderzoek naar het coronavirus.

De BV's lieten zich sponsoren door bedrijven. Zij probeerden maandagochtend op de golfcourt van de Antwerp Golfclub in Kapellen zo veel mogelijk holes te putten. Elke gescoorde "put" was immers goed voor een bedrag dat de sponsors bij elkaar brachten.

"Wie had vorig jaar ooit kunnen denken dat we dit allemaal zouden meemaken?", aldus Sonck. "Dat we met zo'n gevaar voor de samenleving geconfronteerd zouden worden, viel niet te voorspellen." Ex-golfer Didier De Vooght treedt hem bij: "Het is onze plicht als sporters en ex-sporters om iets te doen. Als we kunnen helpen dan moeten we dat gewoon doen."