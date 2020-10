Hasseltse Modemuseum duikt in eigen schatkist voor nieuwe tentoonstelling DRESS.CODE

De nieuwe museumcollectie laat zich ontcijferen aan de hand van vijf ‘codes’ of ‘thema’s: vorm, stof, vanitas, identiteit en verhalen. “Op die manier krijgt de bezoeker een inzicht in de taal die mode spreekt”, vertelt De Clippel. “We laten zien hoe modes en materialen veranderen. Je loopt de tentoonstelling binnen via een rode loper met een aantal vormgevende stukken. Zo bepaalde het vrouwelijke korset en de wespentaille een tijdlang het modebeeld. Maar we tonen ook ander vormend ondergoed en onderkleding met bijvoorbeeld epauletten voor brede schouders.”