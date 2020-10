Was dit regeerakkoord het wachten waard? Biedt het een antwoord op de uitdagingen?

De economie, de portemonnee. In de politiek is het haast zonder uitzondering bezorgdheid nummer 1. Ook nu, in volle coronatijd, is dat niet anders. Deze regering zal erover moeten waken dat er niet te veel welvaart verloren gaat, dat de bedrijven draaien en dat er tegelijkertijd zo weinig mogelijk mensen uit de boot vallen.

Een makkelijke taak wordt dat niet, want de cijfers zijn bijwijlen hallucinant. Net voor de coronacrisis brak velen het angstzweet uit omdat we in een recessie aan het verglijden waren, waarin de economie dreigde te krimpen. Als je daar de huidige cijfers naast legt, lijkt die discussie wel tot de prehistorie te behoren.

In de lente van dit jaar - april, mei en juni - incasseerde de economie een tik van 14,4 procent.