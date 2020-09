Het risico op armoede stijgt in bijna alle Vlaamse gemeenten en dat ligt volgens de Armoedebarometer aan een "armoedig armoedebeleid"

Intussen zijn we twaalf jaar verder. Het aantal mensen in armoede is niet gedaald in Vlaanderen. "Terwijl eind 2019 alle seinen in verband met werkloosheid en economische groei op groen stonden, scoorde Vlaanderen negatief", zo staat het in het nieuwe rapport. Ook al waren de omstandigheden dus gunstig, toch slaagden de Vlaamse en federale regering er niet in om de armoede terug te dringen.