Hoe zijn de kapers met wapens in de helikopter geraakt?

De kapers mogen dan wel met wapens in een helikopter zijn geraakt, ze hebben toch enkele cruciale inschattingsfouten gemaakt. "Ten eerste hebben ze een te grote helikopter gehuurd. Je hebt verschillende formaten, en deze was veel te groot om op een binnenkoer te landen", vertelt De Wilde. "De gevangenis van Vorst is ook vlak bij de luchthaven van Zaventem en alle vliegtuigen worden daar getraceerd. Je zit daar in een risicozone, dus het was absoluut geen verstandig plan. Ten slotte hadden ze ook nog eens een reservatie gemaakt op hun eigen naam, dan ben je snel te traceren natuurlijk."