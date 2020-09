Iraaks erfgoed uit "de wieg van de beschaving" onderschept in Verenigd Koninkrijk

Dergelijke in steen gebeeldhouwde plaques zijn uiterst zeldzaam. Er zijn er nog maar zo’n 50 over, uit Sumerische steden in Irak en Syrië. Dit exemplaar zou uit de archeologische site van Tello komen, waar in de oudheid de Sumerische stad Girsu lag. Die is zwaar geplunderd in de 19e eeuw en ook in de Eerste Golfoorlog, begin jaren 90 en in 2003, na de Amerikaanse inval in Irak. Het British Museum is daar zelf met archeologisch onderzoek bezig.