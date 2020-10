Kapermolen in Hasselt houdt buitenbad twee weken langer open: "Het water is nog lekker warm"

De zwemmers zijn alvast gewonnen voor dat idee. "Eigenlijk is dat wel tof," zegt een van hen, "want het water is op zich nog wel lekker warm, buiten is het gewoon wat frisser. Het is ook veel minder druk dan binnen." En hij ziet nog een voordeel: "Het is een 50 meterbad in plaats van een 25 meterbad, dat is leuker om te trainen." Volgens een andere zwemster is zo'n frisse duik ook goed voor je gezondheid: "Het is goed voor lichaam en geest, denk ik. En dat is goed in deze coronatijden. Ik vind buiten zwemmen ook veel aangenamer dan binnen en bij dit weer geeft dat nog een extra boost. Het is wel koud om van de kleedkamer naar het zwembad te gaan, maar eens je in het water zit, is het zalig."