Landschap vzw en Welkom Wolf organiseren opnieuw infowandelingen over wolven

De vraag die het meest gesteld wordt als het over wolven gaat is: “Zijn wolven gevaarlijk voor de mens?” Het antwoord daarop is nee. “Wolven zijn niet gevaarlijk voor mensen, maar wel voor huisdieren en klein vee. Wij willen de mensen informeren over hoe ze het best aanvallen van wolven op klein vee kunnen voorkomen,” zegt Loos. “De infowandelingen zijn zeker nuttig, want ook in de toekomst zullen we de wolf nog tegenkomen in ons land.”