Ruim 1.000 flessen motorolie spoelen na 54 jaar op strand aan (en daar zit storm Odette wellicht voor iets tussen)

In mei 2018 vond Aäron al eens 15 bidons met motorolie van BP op het strand. Op de flessen staat het jaartal 1966, het jaar waarin ze gefabriceerd werden. Deze keer blijkt het om precies dezelfde flessen te gaan, maar dan exponentieel veel meer.

“Vermoedelijk belandde een container met motorolie zo’n 54 jaar geleden in zee, want ook in 1967 spoelden dezelfde flessen op het strand van het Nederlandse eiland Texel aan. Toen werd de motorolie zelfs nog opnieuw verkocht aan autohandelaars. Ook in 1980, 2014, 2016 en 2017 trof men deze flessen aan op stranden in Nederland. Maar wat ik nu heb gezien, overtreft al de vorige vondsten”, weet Aäron.