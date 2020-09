Nederland neemt strengere maatregelen: horeca dicht om 22 uur, geen publiek bij sport en verplicht thuiswerk

Thuiswerken wordt zoals in het voorjaar weer de norm, want "het is op veel plaatsen gewoon te druk geworden op het werk" zei Rutte. Die teambuilding moet dus achterwege worden gelaten, en iedereen beperkt ook best zo veel mogelijk zijn reisbewegingen.

Winkelen doe je bij voorkeur alleen. Voor Amsterdam, Rotterdam en Den Haag komt er zelfs het dringende advies om in de winkel een mondkapje te dragen. "Dat is geen verplichting, maar winkeliers in die drie steden mogen wel klanten weigeren die het niet doen." Dat is een opvallende koerswijziging, want in Nederland was er tot nu alleen mondmaskerplicht op het openbaar vervoer.

Tot slot zijn er de komende drie weken ook geen toeschouwers meer toegelaten bij sportwedstrijden, niet bij amateurwedstrijden maar bijvoorbeeld ook niet in het betaald voetbal. De kantines en sportcafés zullen ook gesloten blijven. Anders dan bij ons krijgen we dus in Nederland wél lege voetbalstadions.