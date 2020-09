Extra spitsstrook op E313 tussen Beringen en Lummen moet files voorkomen

Op de E313 zijn er vaak verkeersopstoppingen, maar daar zou verandering in moeten komen nu er een derde rijstrook is bijgekomen. "Met de extra spitsstrook tussen Beringen en Lummen kunnen we het verkeer veel beter regelen", vertelt minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). "Als er ongevallen zijn, kan het rood kruis aangeduid worden, maar anders hebben we hier drie rijstroken overdag. Het is sowieso een druk punt en vanaf 6 uur 's ochtends begint het hier nog drukker te worden. Daarom komt er dus een spitsstrook bij tussen 6 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds."