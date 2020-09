Nog eens 26 Armeense separatisten gedood in Nagorno-Karabach volgens lokale overheid

Volgens het Armeense ministerie van Defensie heeft het leger van Azerbeidzjan maandag massaal aanvallen uitgevoerd in het zuiden en noordoosten van Nagorno-Karabach. Voorlopig konden alle aanvallen worden afgeslagen, zo klinkt het nog.

In Nagorno-Karabach, een enclave in Azerbeidzjan met een Armeense meerderheid, vinden sinds zondag hevige gevechten plaats tussen Armeense separatisten en het Azerbeidzjaanse leger.

Het conflict tussen de gewezen Sovjetrepublieken sleept al jaren aan. De regio Nagorno-Karabach is een enclave in Armenië die in de Sovjet-Unie deel uitmaakte van de Sovjetrepubliek Azerbeidzjan. Armenië heeft de streek al lang in handen en de bevolking is overwegend Armeens, maar Azerbeidzjan wil de regio al decennia terug.

Het gebied scheurde zich af in 1988, wat in 1992-1994 leidde tot een conflict waarbij 30.000 doden vielen. Sinds 1994 geldt een broos bestand. De huidige gevechten vormen de meest dodelijke heropflakkering van het geweld van de afgelopen jaren.