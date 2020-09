Nog maar helft van gratis mondmaskers van federale overheid opgehaald

Overschot niet vernietigd

Elke Belg krijgt van de federale overheid een herbruikbaar mondmasker. Je kan dat masker gratis afhalen bij je apotheek. Tot nu toe zijn er zo'n 6 miljoen maskers verdeeld, dat is ongeveer de helft van de totale voorraad. "Je hebt nog tot het einde van het jaar de tijd om je mondmasker te gaan afhalen. De masker die overblijven bij de apothekers en de groothandel zullen vervolgens naar de strategische reserve van ons land gaan", zegt Lieven Zwaenepoel.

Die strategische reserve kan vervolgens gebruikt worden waar nodig. Zo kunnen de maskers bijvoorbeeld worden uitgedeeld aan instellingen als Fedasil. Of eventueel op nieuw ter beschikking gesteld worden van de bevolking.

Iedereen heeft recht op één masker. Maar waarom mogen mensen geen extra masker afhalen nu er zoveel overschot is? "Dat is inderdaad een idee maar voorlopig is dat niet aan de orde. Burgers mogen dus voorlopig maar één masker afhalen."

Geen vervaldatum

Als de maskers naar de strategische reserve gaan bestaat de kans dat ze daar voor lange tijd zullen worden bewaard. Heeft dat invloed op de kwaliteit? "De maskers zijn niet gemaakt van steriel materiaal dus ze hebben geen vervaldatum. Moesten ze inderdaad jaren blijven liggen dan kunnen we ze opnieuw testen voor ze uiteindelijk gebruikt worden."

Zwaenepoel roept op om zeker nog je mondmasker te gaan halen. "Je hebt nog tijd tot het einde van het jaar. Er is oorspronkelijk wat discussie geweest over de kwaliteit van de maskers en dan vooral over de zilverdraadjes die in het masker zijn verwerkt tegen bacteriën. Maar voor alle duidelijkheid: ze zijn niet gevaarlijk dus ga ze zeker afhalen."