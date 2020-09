Onbekende brengt gestolen Mariabeeldje terug naar kapel in Rumbeke

Dit weekend zette een onbekende 's nachts het beeldje terug in de kapel. Bjorn Vermander: "Het beeldje is in goede staat. Bij mijn oproep had ik als kwinkslag gezegd dat de dief misschien wat geld kon geven om het stukgeslagen venstertje van de kapel te herstellen. En er was inderdaad een biljet van 20 euro rond het beeldje gekleefd."

Vermander laat het kapelletje zo snel als mogelijk herstellen. "Mijn broer zorgt voor een nieuw glas. Ik ben vooral blij dat de dief schuldbesef heeft getoond. Ik had dat niet verwacht maar het is goed dat de herinnering aan mijn vader weer intact zal zijn. En het is toch ook een stuk erfgoed."